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Миссия ООН начнет новый раунд переговоров по решению кризиса в Судане

Весь мир
Миссия ООН начнет новый раунд переговоров по решению кризиса в Судане
Федеральное агентство новостей  / 

Хартум, 29 января. Комплексная миссия ООН по оказанию помощи в переходный период в Судане (ЮНИТАМС) готовится к новому раунду переговоров по урегулированию кризиса в восточноафриканской стране.

В заявлении организации говорится, что глава ЮНИТАМС Фолькер Пертес намерен встретиться с представителями различных политических сторон. Консультации начнутся на следующей неделе.

Цель предстоящих переговоров — дать суданцам возможность донести собственное видение и предложения о путях перехода к демократии.

«Мы не хотим ожидать результатов. Эти первоначальные консультации определят наши следующие шаги», — сказал Пертес.

С 8 января ЮНИТАМС проводит встречи с суданскими сторонами, чтобы найти решение для выхода из кризиса. Однако немало граждан расценивают ее деятельность как прямое вмешательство во внутренние дела государства.

В среду, 26 января, жители Хартума провели демонстрацию у штаб-квартиры международной организации. Митингующие потребовали вывода миссии из страны.

Суверенный совет Судана позже выразил обеспокоенность деятельностью зарубежных дипломатических представительств. Некоторые послы предпринимают действия в нарушение суверенитета государства.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее указал на стремление ряда западных держав навязать суданскому руководству свои интересы в регионе. Он заявил о недопустимости внешнего вмешательства в дела восточноафриканской страны.

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судан
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