Миссия ООН начнет новый раунд переговоров по решению кризиса в Судане

Хартум, 29 января. Комплексная миссия ООН по оказанию помощи в переходный период в Судане (ЮНИТАМС) готовится к новому раунду переговоров по урегулированию кризиса в восточноафриканской стране.

В заявлении организации говорится, что глава ЮНИТАМС Фолькер Пертес намерен встретиться с представителями различных политических сторон. Консультации начнутся на следующей неделе.

Цель предстоящих переговоров — дать суданцам возможность донести собственное видение и предложения о путях перехода к демократии.

«Мы не хотим ожидать результатов. Эти первоначальные консультации определят наши следующие шаги», — сказал Пертес.

لا نريدُ توقع نتائج. ستوجهُ هذه المشاورات الأولية خطواتنا التالية". ممثل الأمين العام الخاص @volkerperthes عن سير المشاورات حول عملية سياسية لـ السودان التي تُيسرها الأمم المتحدة



في اسبوعها الثالث ضمت المشاورات مزيدا من المجموعات في ولايات سودانية متعددةhttps://t.co/LBfUrDLG5I pic.twitter.com/X2Uy7Ycg7f — UN Integrated Transition Assistance Mission Sudan (@UNITAMS) January 27, 2022

С 8 января ЮНИТАМС проводит встречи с суданскими сторонами, чтобы найти решение для выхода из кризиса. Однако немало граждан расценивают ее деятельность как прямое вмешательство во внутренние дела государства.

В среду, 26 января, жители Хартума провели демонстрацию у штаб-квартиры международной организации. Митингующие потребовали вывода миссии из страны.

Суверенный совет Судана позже выразил обеспокоенность деятельностью зарубежных дипломатических представительств. Некоторые послы предпринимают действия в нарушение суверенитета государства.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее указал на стремление ряда западных держав навязать суданскому руководству свои интересы в регионе. Он заявил о недопустимости внешнего вмешательства в дела восточноафриканской страны.