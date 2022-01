Более 600 жителей ЮАР остались без крова после пожара в пригороде Кейптауна

Претория, 29 января. Более 600 южноафриканцев остались без жилья из-за крупного пожара в поселении Масифумелеле, находящемся около Кейптауна. Об этом сообщили аналитики издания Eyewitness News.

This is the scene in #Masipumelele this morning, following another devastating fire. Close to 600 people left homeless. @GiftoftheGivers teams are on the ground providing humanitarian aid - SPJ pic.twitter.com/rOzaZvz0af