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Более 600 жителей ЮАР остались без крова после пожара в пригороде Кейптауна

Весь мир
Более 600 жителей ЮАР остались без крова после пожара в пригороде Кейптауна
pixabay.com  / 

Претория, 29 января. Более 600 южноафриканцев остались без жилья из-за крупного пожара в поселении Масифумелеле, находящемся около Кейптауна. Об этом сообщили аналитики издания Eyewitness News.

На месте происшествия работают сотрудники неправительственной организации Gift of the Givers. Они оказывают гуманитарную помощь пострадавшим гражданам.

Возгорание произошло ранним утром. Согласно промежуточным подсчетам, огонь уничтожил более 150 домов, прежде чем экстренным службам удалось совладать со стихией.

Ранее пожар случился в здании парламента Южно-Африканской Республики в Кейптауне. Правоохранительным органам удалось выявить поджигателя менее чем за сутки. Преступником оказался 49-летний гражданин ЮАР.

Более 600 жителей ЮАР остались без крова после пожара в пригороде Кейптауна
pxhere.com /

Мужчину предали суду за взлом, кражу и вредительство. Пользуясь общей паникой и хаосом, вызванными пожаром, он незаконно проник в горящее помещение и выкрал важную документацию.

Важно отметить, что менее чем за месяц в здании проходили учения и проверка сигнализации. Ни одного нарушения в работе систем выявлено не было.

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африка юар
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