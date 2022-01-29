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Ливийский министр призвал оградить нефтяной сектор от политических конфликтов

Весь мир
Ливийский министр призвал оградить нефтяной сектор от политических конфликтов
pixabay.com  / 

Триполи, 29 января. Временный министр нефти и газа, а по совместительству и глава ливийского минтруда, Али аль-Абид подчеркнул необходимость не только сохранить, но и оградить от любых политических конфликтов углеводородный сектор, который является практически единственным источником дохода Ливии.

Назначенный премьером, утратившего легитимность Правительства национального единства (ПНЕ) Абдом аль-Хамидой Дабибой на время отпуска Мухаммада Ауна, министр встретился с председателем Национальной нефтяной корпорации Мустафой Саналлой и подтвердил, что власти поддержали работу ННК и ее дочерних компаний.

Али аль-Абид высоко оценил эффективность сотрудников нефтяного сектора, указав, что совместными усилиями удалось достигнуть показателей добычи, которые Ливия не видела с 2013 года. Временный глава ведомства призвал к согласованным усилиям между исполнительными и законодательными органами, а также всеми отраслями страны для поддержки стабильности углеводородного сектора.

При этом, по мнению Мустафы Саналлы, нехватка бюджетов препятствует обеспечению темпов производства, хотя ННК решает и проблемы газоснабжения. Председатель корпорации напомнил об успешном завершении ремонта оборудования на скважине Шарара, что позволило увеличить показатели до 1,25 млн баррелей в день.

Доходы страны от экспорта нефти и газа в 2021 году превысил 21,5 миллиарда долларов, а также 30 миллионов евро от продаж в других валютах, что в корпорации назвали самым высоким уровнем за последние пять лет.

Ранее международная редакция ФАН расследовала, как контроль над ливийским черным золотом перешел в руки американского дипломата-женщины Стефани Уильямс, и привела подробности участия Мустафы Саналлы в коррупционной схеме.

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ливия
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