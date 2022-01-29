Взрыв бензовоза привел к пожару на заправке в юго-восточном штате Нигерии

Абуджа, 29 января. Пожар произошел на заправочной станции в столице нигерийского штата Абия. Об этом сообщает Daily Trust.

Причиной возгорания стал взрыв бензовоза. Местные жители рассказали журналистам, что с самого утра заметили клубы дыма, исходящие от заправки, принадлежащей действующему министру штата.

У спасателей ушло приблизительно два часа на ликвидацию очага воспламенения. Происшествие обошлось без жертв. В данный момент правоохранительные органы устанавливают причину аварии.

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Также пожарные поблагодарили сознательных граждан, которые с помощью ведер помогли экстренным службам справиться с огнем. Они отметили, что если бы не вмешательство жителей, пламя могло охватить близлежащие дома.

Ранее пожар произошел в здании парламента Южно-Африканской Республики в Кейптауне. На следующий день правоохранительные органы задержали подозреваемого в поджоге.

По сообщениям очевидцев, предполагаемого преступника заметили во время работ по ликвидации возгорания. Он незаконно проник на территорию охраняемого объекта, похитил важную документацию и попытался скрыться.