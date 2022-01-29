Администрация президента Чехии по ошибке уничтожила секретный отчет о взрывах во Врбетице

Прага, 29 января. Администрация чешского лидера Милоша Земана случайно уничтожила секретный документ о взрывах на военных складах, где хранились боеприпасы, во Врбетице.

Известно, что инцидент в чешской деревне случился 16 октября 2014 года. На складе произошел взрыв, в результате которого погибли сотрудники фирмы, арендовавшей склад у государственной компании.

Чехия выдвигала России претензии в связи с ее «причастностью» к данному происшествию. Москва, в свою очередь, отвергла подобные обвинения, а также назвала их голословными.

Ранее сообщалось, что претензии Чехии к России в связи со взрывами во Врбетице являются абсурдом. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.