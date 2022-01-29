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Россиянам объяснили нюансы получения займа при низком кредитном рейтинге

Экономика
Россиянам объяснили нюансы получения займа при низком кредитном рейтинге
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 29 января. Кредитный рейтинг с начала года в России стал одним из основных параметров одобрения займа. По сути это кредитная история, которая формируется по единым для всех БКИ правилам, пишет «Российская газета».

В отличие от кредитной истории рейтинг обновляется чаще. Из-за этого у потенциальных заемщиков возникает вопрос, как получить кредит, если показатель не так высок, как требуется. По словам экспертов, россиянам следует дождаться периода, когда рейтинг повысится. В зависимости от финансовой ситуации баллы меняются очень быстро, и это необходимо использовать.

Например, есть фактор, который сказывается на рейтинге благотворно, — выдача премии. В данном случае сумма зарплаты, пусть и за один месяц, вырастает выше обычного уровня. Соответственно, автоматически снижается кредитная нагрузка, что положительно отображается в рейтинге.

Между тем почти половина российских заемщиков (45%) берет новые кредиты, чтобы обслуживать уже имеющиеся долги.

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