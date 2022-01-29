Эшли Барти не завершила теннисную карьеру благодаря словам поддержки Серены Уильямс

Канберра, 29 января. Бывший тренер первой ракетки мира Эшли Барти Джим Джойс рассказал, как слова американской теннисистки Серены Уильямс повлияли на карьеру австралийской спортсменки.

В сентябре 2014 года Барти приняла решение сделать перерыв в профессиональной карьере теннисистки. На два года она ушла играть в крикет, но потом все-таки вернулась в теннис.

«Эш тогда была в ресторане, и Серена отправила ей сообщение со словами: «Ты слишком хороша, чтобы завершать карьеру. Ты должна вернуться». Я сам всем говорил, что если Барти не вернется, это будет величайшей потерей для австралийского тенниса. Это оказалось правдой», — приводит слова Джойса Fox Sports Australia.

В субботу Барти одержала победу над Даниэль Коллинз из США в финальном матче Открытого чемпионата Австралии 2022 года. Встреча, продолжавшаяся 1 час 29 минут, завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:2) в пользу первой ракетки мира.