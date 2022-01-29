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Эшли Барти не завершила теннисную карьеру благодаря словам поддержки Серены Уильямс

Спорт
Эшли Барти не завершила теннисную карьеру благодаря словам поддержки Серены Уильямс
Global Look Press  /  Rob Prange/Keystone Press Agency

Канберра, 29 января. Бывший тренер первой ракетки мира Эшли Барти Джим Джойс рассказал, как слова американской теннисистки Серены Уильямс повлияли на карьеру австралийской спортсменки.

В сентябре 2014 года Барти приняла решение сделать перерыв в профессиональной карьере теннисистки. На два года она ушла играть в крикет, но потом все-таки вернулась в теннис.

«Эш тогда была в ресторане, и Серена отправила ей сообщение со словами: «Ты слишком хороша, чтобы завершать карьеру. Ты должна вернуться». Я сам всем говорил, что если Барти не вернется, это будет величайшей потерей для австралийского тенниса. Это оказалось правдой», — приводит слова Джойса Fox Sports Australia.

В субботу Барти одержала победу над Даниэль Коллинз из США в финальном матче Открытого чемпионата Австралии 2022 года. Встреча, продолжавшаяся 1 час 29 минут, завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:2) в пользу первой ракетки мира.

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Серена Уильямс теннис эшли барти джим джойс
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