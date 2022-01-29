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Лидеры крайне правых партий ЕС назвали неэффективной дипломатию в ситуации вокруг Украины

Политика
Лидеры крайне правых партий ЕС назвали неэффективной дипломатию в ситуации вокруг Украины
pixabay.com

Мадрид, 29 января. Дипломатия Евросоюза в ситуации с Украиной является неэффективной. Об этом заявили лидеры европейских крайне правых партий.

В совместной декларации по итогам встречи в Мадриде отмечается, что «каждая нация должна иметь сильный и солидарный голос, чтобы защищать мир, территориальную целостность и нерушимость границ европейский стран».

«Мы заявили об озабоченности ситуацией. Но мы — партии, за исключением Польши и Венгрии, — находимся в оппозиции к нашим правительствам, и мы не имеем возможности принимать решение о военном ответе со стороны Эстонии или Испании», — заявил евродепутат от испанской партии VOX Хорхе Буксаде.

Участники встречи призвали решить ситуацию с Украиной как можно скорее. Конференция лидеров европейских крайне правых партий состоялась во второй раз, первая прошла в декабре 2021 года в Польше.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не имеет никакого недопонимания с главой США Джо Байденом. По его словам, у них с хозяином Белого дома имеется четкое понимание происходящего как на Украине, так и в Соединенных Штатах.

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