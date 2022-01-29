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Пентагон обратится к американским компаниям с призывом ускорить разработку гиперзвуковых ракет

Армия
Пентагон обратится к американским компаниям с призывом ускорить разработку гиперзвуковых ракет
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 29 января. Министр обороны США Ллойд Остин планирует провести встречу с руководством крупнейших оборонных компаний страны по вопросам разработки гиперзвукового оружия, сообщают местные СМИ.

Обозреватели американского канала CNN передают, что мероприятие должно пройти на следующей неделе. В Пентагоне признают, что Соединенные Штаты серьезно отстали в создании подобного оружия от своих конкурентов в лице России и Китая. В связи с этим минобороны обратится с призывом к промышленникам ускорить разработку новых ракет.

«Цель встречи — развести огонь под всей гиперзвуковой индустрией, подтолкнуть отрасль к наращиванию оборотов», — сказано в репортаже.

По данным журналистов, в числе прочих на встрече будут представители корпораций Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Northrop Grumman, Boeing, Leidos, Aerojet Rocketdyne, BAE Systems, L3Harris и еще шести американских оборонных компаний. Ожидается, что сам Остин выступит с короткой речью в начале встречи, председательствовать на которой будет его заместитель Кэтлин Хикс.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден приказал привести вооруженные силы в повышенную готовность для помощи союзникам. Какие конкретно рода войск будут в повышенной готовности, в Пентагоне не сообщили.

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