Лидер Казахстана Токаев указал на отсутствие проблемы в названии «Алма-Ата»

Нур-Султан, 29 января. Проблема в названии «Алма-Ата», которое использует русскоязычное население Казахстана вместо принятого в казахском языке варианта «Алматы», отсутствует, заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Соответствующим заявлением политик поделился в интервью государственному телеканалу «Хабар 24». В нем Токаев рассказал о причинах и последствиях январских беспорядков в республике. Помимо этого, он обсудил вопрос с правильным названием города Алма-Аты.

«(Такой вариант названия, как. — Прим. ФАН.) Алматы больше подходит для людей казахскоязычных. Что касается русскоязычных, "Алма-Ата" сподручнее произносить. Поэтому давайте договоримся, что официально название "Алматы" останется, а сам город будет называть так, как удобно его жителям и тем, кто со стороны очень тепло относится к нашему городу», — подчеркнул Токаев.

Ранее он заявил, что не намерен занимать пост президента Казахстана более двух раз. Об этом политик также рассказал в интервью телеканалу «Хабар 24».