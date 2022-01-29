Депутат Милонов предложил перенести магазины интимных товаров в интернет

Москва, 29 января. Магазины интимных товаров необходимо перенести на интернет-платформы. Такое мнение выразил зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.

Депутат считает, что магазины, в которых продают интимные товары, не должны располагаться рядом с торговыми точками других отраслей. В связи с этим, секс-шопам следует продавать свою продукцию в Сети.

«Считаю, что эти магазины должны быть закрыты. Эти площадки, возможно, существовать должны, но, может, где-то в закрытом интернете-пространстве. Но вот так, что идешь по улице, и тебя встречает огромная реклама чуть ли не с половыми органами. Пусть это существует в интернете, но не так, чтобы в соседнем отделе с детскими игрушками», — объяснил депутат в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Представители Русской православно церкви, в свою очередь, назвали магазины интимных товаров «узаконенным развратом». Митрополит Иларион призвал запретить работу секс-шопов.