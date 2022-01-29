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Лера Кудрявцева вспомнила, как ее утвердили солисткой группы «ВИА Гра»

Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева вспомнила, как ее утвердили солисткой группы «ВИА Гра»
instagram.com  /  @leratv

Москва, 29 января. Российская телеведущая Лера Кудрявцева стала новой солисткой популярной группы «ВИА Гра», правда, только в своем сне. Звезда экранов поделилась эмоциями по поводу произошедшего.

К сожалению, неизвестно, что именно явилось телеведущей в ночном видении и что же могло так сильно ее напугать. Однако красноречивый пост говорит сам за себя.

«Сегодня приснился сон, что меня утвердили солисткой в группу «ВИА Гра». Не сон, а сплошные нервы. Давно ужасы не снились», — отметила теледива на своей личной странице в Instagram.

Лера Кудрявцева вспомнила, как ее утвердили солисткой группы «ВИА Гра»
Prt Scr instagram.com / @leratv

Пост знаменитость дополнила фотографией, сделанной, по всей видимости, после подготовки к очередному эфиру. Лавандовый брючный костюм, поза и строгий взгляд — фолловеры посмеялись над образом Кудрявцевой, которая специально захотела показать некоторое превосходство над бывшими солистками группы.

«Меладзе все женаты»;

«Голубую или красную пилюлю для выбора предлагали?» — сыронизировали некоторые подписчики.

Поклонники «ВИА Гры» вступились за всех солисток, отметив, что выпад Кудрявцевой получился излишне пафосным. Исполнительниц можно считать звездами точно такой же величины, как и саму телеведущую, заявили они. Среди них: Вера Брежнева, Анна Седокова и Надежда Грановская.

Ранее знаменитость устроила скандал на Почте России после того, как сотрудники отделения отказали ей в обслуживании из-за отсутствия маски.

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Все новости / Шоу-бизнес / Лера Кудрявцева вспомнила, как ее утвердили солисткой группы «ВИА Гра»
кудрявцева виа гра телеведущая
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