Лера Кудрявцева вспомнила, как ее утвердили солисткой группы «ВИА Гра»

Москва, 29 января. Российская телеведущая Лера Кудрявцева стала новой солисткой популярной группы «ВИА Гра», правда, только в своем сне. Звезда экранов поделилась эмоциями по поводу произошедшего.

К сожалению, неизвестно, что именно явилось телеведущей в ночном видении и что же могло так сильно ее напугать. Однако красноречивый пост говорит сам за себя.

«Сегодня приснился сон, что меня утвердили солисткой в группу «ВИА Гра». Не сон, а сплошные нервы. Давно ужасы не снились», — отметила теледива на своей личной странице в Instagram.

Prt Scr instagram.com / @leratv

Пост знаменитость дополнила фотографией, сделанной, по всей видимости, после подготовки к очередному эфиру. Лавандовый брючный костюм, поза и строгий взгляд — фолловеры посмеялись над образом Кудрявцевой, которая специально захотела показать некоторое превосходство над бывшими солистками группы.

«Меладзе все женаты»; «Голубую или красную пилюлю для выбора предлагали?» — сыронизировали некоторые подписчики.

Поклонники «ВИА Гры» вступились за всех солисток, отметив, что выпад Кудрявцевой получился излишне пафосным. Исполнительниц можно считать звездами точно такой же величины, как и саму телеведущую, заявили они. Среди них: Вера Брежнева, Анна Седокова и Надежда Грановская.

Ранее знаменитость устроила скандал на Почте России после того, как сотрудники отделения отказали ей в обслуживании из-за отсутствия маски.