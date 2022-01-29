Власти Германии могут продлить меры господдержки бизнеса на фоне COVID-19

Берлин, 29 января. Правительство Германии может продлить действие программы помощи компаниям, пострадавшим от распространения коронавируса. Об этом сообщает ИА REGNUM, ссылаясь на заявление министра экономики Роберта Хабека.

Государственная кампания поддержки бизнеса должна была закончиться в конце марта текущего года, однако ее срок могут продлить из-за продолжающейся пандемии. По условиям, фирма может рассчитывать на финансовую поддержку властей, если рискует закрыться.

«Но если потребуется снова оказать помощь, чтобы обеспечить выживание сильно пострадавших компаний, то мы в федеральном правительстве предоставим для этого средства», — отметил Хабек.

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер в ноябре прогнозировал наступление «зимней коронавирусной депрессии» в стране. Он ожидал всплеска заболеваемости и нового локдауна.