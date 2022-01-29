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Капитан «Спартака» Джикия обратился к российским олимпийцам перед Играми в Пекине

Спорт
Капитан «Спартака» Джикия обратился к российским олимпийцам перед Играми в Пекине
Pr Scr instagram.com

Дубай, 29 января. Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия обратился к спортсменам в преддверии старта зимних Олимпийских игр.

Пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР) опубликовала в Instagram-аккаунте видеообращение капитана «Спартака» перед Играми в Пекине. Защитник, который вместе со своей командой находится на тренировочном сборе в Дубае, пожелал соотечественникам хорошо выступить на ОИ-2022.

«От всей души поздравляю вас с началом Олимпийских игр! Хочу пожелать вам, самое главное, удачи, здоровья, чтобы вы без травм прошли весь путь и привезли домой как можно больше золотых медалей. Удачи!» — отметил игрок «Спартака» и сборной России.

Капитан «Спартака» Джикия обратился к российским олимпийцам перед Играми в Пекине
Prt Scr instagram.com / @Olympic_Russia

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Сборную России, которая выступит под флагом ОКР, представят 212 спортсменов.

Ранее ФХР назвала имя капитана сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине. Им был назначен нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев.

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спорт спартак олимпиада джикия ои-2022
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