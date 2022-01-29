Фигуристка Туктамышева рассказала, что потеряла счет дням недели

Красноярск, 29 января. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что не ощущает, как проходят дни недели, поэтому не сразу осознала наступление выходных.

Чемпионка мира и Европы поделилась переживаниями в своем блоге. В связи с тяжелыми тренировками перед Олимпиадой в Пекине спортсменка запуталась в днях.

«Хорошее начало дня сегодня. Может, потому что суббота? Хотя кого я обманываю, я все равно не ощущаю тут дни недели. Только по телевизору поняла, что наступили выходные», — написала Туктамышева в своем Instagram-аккаунте.

Prt Scr instagram.com / @liza_tuktik

Туктамышева заняла седьмое место на чемпионате России по фигурному катанию и не прошла в основной олимпийский состав. Несмотря на это, она попала в резервный список, поэтому вместе со всеми участниками отправилась на предолимпийский этап подготовки в Красноярске.

Ранее гендиректор Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал информацию о своем заражении коронавирусной инфекцией. По словам специалиста, он не болеет, несмотря на обратную информацию в СМИ.