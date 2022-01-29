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Фигуристка Туктамышева рассказала, что потеряла счет дням недели

Спорт
Фигуристка Туктамышева рассказала, что потеряла счет дням недели
wikipedia.org  /  Luu

Красноярск, 29 января. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что не ощущает, как проходят дни недели, поэтому не сразу осознала наступление выходных.

Чемпионка мира и Европы поделилась переживаниями в своем блоге. В связи с тяжелыми тренировками перед Олимпиадой в Пекине спортсменка запуталась в днях.

«Хорошее начало дня сегодня. Может, потому что суббота? Хотя кого я обманываю, я все равно не ощущаю тут дни недели. Только по телевизору поняла, что наступили выходные», — написала Туктамышева в своем Instagram-аккаунте.

Фигуристка Туктамышева рассказала, что потеряла счет дням недели
Prt Scr instagram.com / @liza_tuktik

Туктамышева заняла седьмое место на чемпионате России по фигурному катанию и не прошла в основной олимпийский состав. Несмотря на это, она попала в резервный список, поэтому вместе со всеми участниками отправилась на предолимпийский этап подготовки в Красноярске.

Ранее гендиректор Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал информацию о своем заражении коронавирусной инфекцией. По словам специалиста, он не болеет, несмотря на обратную информацию в СМИ.

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красноярск олимпиада фигурное катание туктамышева
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