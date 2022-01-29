Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 января 21:38
21:35
Общество
Труднодиагностируемые патологии легких обнаружили у пациентов после COVID-19
21:34
Весь мир
ООН может прекратить гуманитарную поддержку жителей эфиопского штата Тыграй
21:31
Происшествия
Житель Челябинска увез на буксире чужой автомобиль и сдал его на запчасти
21:20
Весь мир
Рио-де-Жанейро предложили превратить в «криптовалютную столицу Бразилии»
21:00
Видео
«Физкульт-привет». Срыв Медведева, нокаут Харитонова и золото Буртасовой
20:59
Шоу-бизнес
Артист Сумишевский вспомнил подробности гибели супруги
20:57
Экономика
Госдума рассмотрит законопроект об увеличении страховых выплат работникам опасных объектов
20:56
Политика
Токаев подтвердил отрицательное отношение к похвале в свой адрес
20:56
Весь мир
Сомали в очередной раз возобновило избрание Народной палаты парламента
20:49
Общество
Продажи обновленного кроссовера Toyota RAV4 стартовали в Европе
Все новости

Токаев исключил необходимость проводить международное расследование протестов в Казахстане

  /   Обновлено: 29 января 2022 20:15
Политика
Токаев исключил необходимость проводить международное расследование протестов в Казахстане
akorda.kz  /  Официальный сайт президента республики Казахстан

Нур-Султан, 29 января. Необходимость в расследовании январских беспорядков в Казахстане на международном уровне отсутствует. Об этом высказался лидер республики Касым-Жомарт Токаев.

Соответствующее заявление глава государства сделал в интервью телеканалу «Хабар 24». По его словам, страна может справиться самостоятельно, так как имеет честных и объективных людей.

«Что касается международного расследования событий в Казахстане, я не считаю необходимым проводить такое расследование», — подчеркнул Токаев.

Ранее пресс-секретарь казахстанского лидера Берик Уали рассказал, что президент во время интервью телеканалу «Хабар 24» говорил на русском языке, чтобы увеличить диапазон охвата аудитории. По его словам, речь идет о мировых зрителях. Об этом пресс-секретарь сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Токаев исключил необходимость проводить международное расследование протестов в Казахстане
Казахстан протесты токаев
Комментировать