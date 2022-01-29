Токаев исключил необходимость проводить международное расследование протестов в Казахстане

Нур-Султан, 29 января. Необходимость в расследовании январских беспорядков в Казахстане на международном уровне отсутствует. Об этом высказался лидер республики Касым-Жомарт Токаев.

Соответствующее заявление глава государства сделал в интервью телеканалу «Хабар 24». По его словам, страна может справиться самостоятельно, так как имеет честных и объективных людей.

«Что касается международного расследования событий в Казахстане, я не считаю необходимым проводить такое расследование», — подчеркнул Токаев.

Ранее пресс-секретарь казахстанского лидера Берик Уали рассказал, что президент во время интервью телеканалу «Хабар 24» говорил на русском языке, чтобы увеличить диапазон охвата аудитории. По его словам, речь идет о мировых зрителях. Об этом пресс-секретарь сообщил в своем Instagram-аккаунте.