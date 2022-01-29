Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 января 21:38
21:35
Общество
Труднодиагностируемые патологии легких обнаружили у пациентов после COVID-19
21:34
Весь мир
ООН может прекратить гуманитарную поддержку жителей эфиопского штата Тыграй
21:31
Происшествия
Житель Челябинска увез на буксире чужой автомобиль и сдал его на запчасти
21:20
Весь мир
Рио-де-Жанейро предложили превратить в «криптовалютную столицу Бразилии»
21:00
Видео
«Физкульт-привет». Срыв Медведева, нокаут Харитонова и золото Буртасовой
20:59
Шоу-бизнес
Артист Сумишевский вспомнил подробности гибели супруги
20:57
Экономика
Госдума рассмотрит законопроект об увеличении страховых выплат работникам опасных объектов
20:56
Политика
Токаев подтвердил отрицательное отношение к похвале в свой адрес
20:56
Весь мир
Сомали в очередной раз возобновило избрание Народной палаты парламента
20:49
Общество
Продажи обновленного кроссовера Toyota RAV4 стартовали в Европе
Все новости

США планируют направить 67 миллионов долларов помощи вооруженным силам Ливана

Весь мир
США планируют направить 67 миллионов долларов помощи вооруженным силам Ливана
Global Look Press  /  Marwan Naamani / dpa

Вашингтон, 29 января. Соединенные Штаты планируют направить 67 миллионов долларов в качестве помощи вооруженным силам Ливана в связи с изнурительным финансовым кризисом в средиземноморской республике.

Согласно уведомлению, направленному Конгрессу США, Государственный департамент планирует расширить сумму ранее выделенного военного финансирования для Ливана, включив в него «поддержку средств к существованию» для местных военнослужащих. Такое решение объясняется экономическими потрясениями в республике, а также социальными волнениями.

«Поддержка средств к существованию для сотрудников [вооруженных сил] повысит их оперативную готовность, уменьшит количество прогулов и, таким образом, позволит членам армии Ливана продолжать выполнять ключевые функции безопасности, необходимые для предотвращения дальнейшего снижения стабильности», — говорится в уведомлении Конгрессу, доступ к которому получило агентство Reuters.

Сенатор-демократ Крис Мерфи приветствовал эту инициативу.

«В интересах национальной безопасности Соединенных Штатов помочь этим военнослужащим свести концы с концами и продолжить поддерживать ливанский народ. Я действительно рад видеть, что для достижения этой цели администрация направляет наши доллары Ливану на помощь в области безопасности», — говорится в заявлении политика.

Зарубежная помощь

Вашингтон является крупнейшим иностранным донором республики, которая переживает худший финансовый кризис за последние десятилетия. Согласно официальным данным, в прошлом году США оказали Ливану гуманитарную помощь в размере 372 миллионов долларов.

В сентябре 2021 года президент Джо Байден выделил почти 50 миллионов долларов дополнительной поддержки местным ВС в виде военных поставок. Этот шаг был направлен на то, чтобы уменьшить нагрузку на бюджет ливанской армии и позволить ей выплачивать заработную плату сотрудникам.

Нескончаемый кризис

Вот уже более трех лет Ливан переживает тяжелейший экономический кризис, который лишил сотни тысяч людей средств к существованию. Более трех четвертей населения в настоящее время живет в нищете, в то время как ливанский фунт потерял 90 % своей стоимости за последние годы. В стране не хватает базовых продуктов и лекарств, регулярно фиксируются перебои с электричеством и дефицит топлива.  

Экономический коллапс также усугубляется надвигающимся политическим кризисом. На днях лидер мусульман-суннитов и бывший премьер-министр Саад Харири приостановил политическую деятельность и призвал членов своей партии «Движение за будущее» последовать его примеру. Свое решение он объяснил тем, что у Ливана нет положительных перспектив развития на фоне иранского влияния, международного непонимания, национального раскола и конфессионального манипулирования.

После окончания гражданской войны в стране в 1990 году клан Харири доминировал в политическом ландшафте Ливана более трех десятилетий. Уход бывшего премьера, вероятно, усилит неопределенность в стране.

На фоне этих новостей в силах безопасности назревает недовольство, поскольку местная валюта резко упала, что привело к снижению заработной платы солдат. Многие военнослужащие устроились на дополнительную работу, а некоторые и вовсе уволились.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / США планируют направить 67 миллионов долларов помощи вооруженным силам Ливана
сша ливан армия помощь
Комментировать