США планируют направить 67 миллионов долларов помощи вооруженным силам Ливана

Вашингтон, 29 января. Соединенные Штаты планируют направить 67 миллионов долларов в качестве помощи вооруженным силам Ливана в связи с изнурительным финансовым кризисом в средиземноморской республике.

Согласно уведомлению, направленному Конгрессу США, Государственный департамент планирует расширить сумму ранее выделенного военного финансирования для Ливана, включив в него «поддержку средств к существованию» для местных военнослужащих. Такое решение объясняется экономическими потрясениями в республике, а также социальными волнениями.

«Поддержка средств к существованию для сотрудников [вооруженных сил] повысит их оперативную готовность, уменьшит количество прогулов и, таким образом, позволит членам армии Ливана продолжать выполнять ключевые функции безопасности, необходимые для предотвращения дальнейшего снижения стабильности», — говорится в уведомлении Конгрессу, доступ к которому получило агентство Reuters.

U.S. plans to reroute $67 mln in aid towards Lebanon's armed forces https://t.co/oghgU2hMR1 pic.twitter.com/5KYuJdqd6E — Reuters U.S. News (@ReutersUS) January 29, 2022

Сенатор-демократ Крис Мерфи приветствовал эту инициативу.

«В интересах национальной безопасности Соединенных Штатов помочь этим военнослужащим свести концы с концами и продолжить поддерживать ливанский народ. Я действительно рад видеть, что для достижения этой цели администрация направляет наши доллары Ливану на помощь в области безопасности», — говорится в заявлении политика.

Зарубежная помощь

Вашингтон является крупнейшим иностранным донором республики, которая переживает худший финансовый кризис за последние десятилетия. Согласно официальным данным, в прошлом году США оказали Ливану гуманитарную помощь в размере 372 миллионов долларов.

В сентябре 2021 года президент Джо Байден выделил почти 50 миллионов долларов дополнительной поддержки местным ВС в виде военных поставок. Этот шаг был направлен на то, чтобы уменьшить нагрузку на бюджет ливанской армии и позволить ей выплачивать заработную плату сотрудникам.

Biden clears $47 million for Lebanese forces, but that doesn’t mean they’ll receive it https://t.co/CYI6uhlsJo pic.twitter.com/qWHDX9r8Vy — Defense News (@defense_news) September 10, 2021

Нескончаемый кризис

Вот уже более трех лет Ливан переживает тяжелейший экономический кризис, который лишил сотни тысяч людей средств к существованию. Более трех четвертей населения в настоящее время живет в нищете, в то время как ливанский фунт потерял 90 % своей стоимости за последние годы. В стране не хватает базовых продуктов и лекарств, регулярно фиксируются перебои с электричеством и дефицит топлива.

Экономический коллапс также усугубляется надвигающимся политическим кризисом. На днях лидер мусульман-суннитов и бывший премьер-министр Саад Харири приостановил политическую деятельность и призвал членов своей партии «Движение за будущее» последовать его примеру. Свое решение он объяснил тем, что у Ливана нет положительных перспектив развития на фоне иранского влияния, международного непонимания, национального раскола и конфессионального манипулирования.

#UPDATE Former Lebanese prime minister Saad Hariri announced Monday he would not run in upcoming parliamentary elections and was withdrawing from political lifehttps://t.co/iU4dx73Ttm — AFP News Agency (@AFP) January 24, 2022

После окончания гражданской войны в стране в 1990 году клан Харири доминировал в политическом ландшафте Ливана более трех десятилетий. Уход бывшего премьера, вероятно, усилит неопределенность в стране.

На фоне этих новостей в силах безопасности назревает недовольство, поскольку местная валюта резко упала, что привело к снижению заработной платы солдат. Многие военнослужащие устроились на дополнительную работу, а некоторые и вовсе уволились.