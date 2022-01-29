Ученые Университета Индианы выяснили, что образование мужа влияет на здоровье его жены

Вашингтон, 29 января. Наличие образования у мужа может положительно сказаться на состоянии здоровья жены. Об этом заявили исследователи из Университета Индианы в США.

Ученые ранее выяснили, что люди с высоким уровнем образования обладают хорошим состоянием здоровья. Однако образованность может влиять не только на собственное здоровье, но и на состояние организма и психики супруга. Результаты исследования американских специалистов опубликованы в издании Journal of Health and Social Behavior.

«Наши результаты показали, что то, с кем вы состоите в браке и каков уровень его образования, имеет значение для вашего здоровья. Это еще одно доказательство того, что образование не только ценно для каждого человека, но и является общим ресурсом», — объяснила доцент кафедры социологии МЕ Эндрю Халперн-Маннерс.

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