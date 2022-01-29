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Экс-депутат Рады Соболев: войска теробороны Украины проводят учения с автоматами из фанеры

  /   Обновлено: 29 января 2022 20:40
Армия
Экс-депутат Рады Соболев: войска теробороны Украины проводят учения с автоматами из фанеры
facebook.com  /  страница пресс-службы генштаба ВСУ

Киев, 29 января. Подразделения территориальной обороны на Украине проводят учения с автоматами из фанеры, заявил экс-депутат Верховной рады Егор Соболев.

Бывший парламентарий записался в тероборону еще в минувшем году. Он рассказал журналистам, как тренируют «фанерные» войска. По его словам, на учениях подразделения отрабатывают тактику пехоты в малых группах. Соболев пожаловался, что для добровольцев редко проводят занятия по огневой подготовке. При этом он убежден, что резервистов нужно готовить не к обороне стратегических объектов, а к проведению диверсионных операций.

«Иногда проходят учебные стрельбы, правда, не так часто, как хотелось бы», — сказал Соболев в интервью журналистам.

Соболев пожаловался, что на учениях подразделениям теробороны выдают бутафорские автоматы. Он также выразил недовольство из-за закона, который не позволяет резервистам иметь при себе оружие не в военное время.

«Это не отвечает ни вызовам времени, ни здравому смыслу. У нас на тренировке, смешно сказать, фанерные автоматы», — подчеркнул экс-депутат.

Ранее экс-глава МВД Украины Анатолий Могилев заявил, что войска теробороны являются еще одной «полупонятной» военизированной структурой. Он предупредил, что из-за ее создания страна может оказаться на грани развала.

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украина депутат тероборона
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