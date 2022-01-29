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Власти ЦАР займутся социализацией детей бывших радикалов

Весь мир
Власти ЦАР займутся социализацией детей бывших радикалов
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 29 января. Более 1000 молодых центральноафриканцев из неблагополучных семей префектур Нана-Грибици и Вакага пройдут профильное профессиональное обучение. Об этом сообщает Radio Lengo Songo.

«Программа является частью проекта по реинтеграции детей бывших боевиков. Инициативу Правительства ЦАР финансирует Всемирный банк. Лидер республики Фостен-Арканж Туадера считает, что развитие страны напрямую зависит от подрастающего поколения.

Около 1000 юных жителей из группы риска получат возможность обучиться новым ремеслам, чтобы в будущем внести вклад в восстановление государства. Это позволит уберечь их от вступления в радикальные группировки и очистит их разум от негативных мыслей о войне», — указано в материале.

В состав программы вошли курсы по столярному делу, автомеханике, торговле и животноводству. Набор предметов варьируется в зависимости от возможностей местных властей регионов.

Ранее более 60 боевиков христианского ополчения «Антибалака» добровольно сдали оружие бойцам национальной армии Центральноафриканской Республики в городе Буар на западе страны. Бывшие радикалы хотят вернуться к мирной жизни и внести вклад в восстановление родины.

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