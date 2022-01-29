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Захарова назвала украинскую дипломатию сетевым маркетингом

  /   Обновлено: 29 января 2022 21:01
Политика
Захарова назвала украинскую дипломатию сетевым маркетингом
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 29 января. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Дипломат предложила руководителю внешнеполитического ведомства сравнить иностранную дипломатию с маркетингом, а не с сетевой работой.

Недавно глава украинского МИД заявил, что эпоха «челночной дипломатии» времен «холодной войны» прошла. Вместо нее возникла сетевая дипломатия с центром в Киеве. Однако Захарова подвергла сомнению слова Кулебы и привела собственную аналогию.

«Сетевой — да, только не дипломатия, а маркетинг. Сетевой маркетинг по-киевскирежимному с уставным капиталом в виде национальных интересов, давайте назовем вещи своими именами, раз Кулеба сказал "а"», — написала официальный представитель МИД России в Telegram.

Ранее Дмитрий Кулеба сообщил о наступлении «момента истины» в отношениях Киева и Берлина. Поводом стал отказ Германии от поставок летательных вооружений на Украину.

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Все новости / Политика / Захарова назвала украинскую дипломатию сетевым маркетингом
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