Москва, 29 января. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Дипломат предложила руководителю внешнеполитического ведомства сравнить иностранную дипломатию с маркетингом, а не с сетевой работой.

Недавно глава украинского МИД заявил, что эпоха «челночной дипломатии» времен «холодной войны» прошла. Вместо нее возникла сетевая дипломатия с центром в Киеве. Однако Захарова подвергла сомнению слова Кулебы и привела собственную аналогию.

«Сетевой — да, только не дипломатия, а маркетинг. Сетевой маркетинг по-киевскирежимному с уставным капиталом в виде национальных интересов, давайте назовем вещи своими именами, раз Кулеба сказал "а"», — написала официальный представитель МИД России в Telegram.

Ранее Дмитрий Кулеба сообщил о наступлении «момента истины» в отношениях Киева и Берлина. Поводом стал отказ Германии от поставок летательных вооружений на Украину.