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Toyota продолжает сохранять первенство по продажам среди мировых автопроизводителей

  /   Обновлено: 29 января 2022 20:06
Экономика
Toyota продолжает сохранять первенство по продажам среди мировых автопроизводителей
Prt Scr youtube.com  /  YOUCAR

Токио, 29 января. Японская компания Toyota реализовала почти 10,5 млн автомобилей за прошедший год. Это стало максимальным значением среди всем мировых производителей, пишет ТАСС.

Корпорация опубликовала данные о финансовых показателях. Число произведенных машин увеличилось на 9,4% и достигло 10 076 246 экземпляров. Одновременно на 10,1% вырос и объем продаж.

Toyota лидирует на мировом рынке уже второй год подряд. Ее ближайший конкурент — Volkswagen Group — демонстрирует худшие показатели за последнее десятилетие. Немецкий концерн продал 8,9 миллиона автомобилей за 2021 год.

Компания Toyota ранее остановила производство из-за вспышки заболеваемости коронавирусом. Эксперты предполагают, что это может увеличить отставание от производственных планов.

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