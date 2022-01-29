Toyota продолжает сохранять первенство по продажам среди мировых автопроизводителей

Токио, 29 января. Японская компания Toyota реализовала почти 10,5 млн автомобилей за прошедший год. Это стало максимальным значением среди всем мировых производителей, пишет ТАСС.

Корпорация опубликовала данные о финансовых показателях. Число произведенных машин увеличилось на 9,4% и достигло 10 076 246 экземпляров. Одновременно на 10,1% вырос и объем продаж.

Toyota лидирует на мировом рынке уже второй год подряд. Ее ближайший конкурент — Volkswagen Group — демонстрирует худшие показатели за последнее десятилетие. Немецкий концерн продал 8,9 миллиона автомобилей за 2021 год.

Компания Toyota ранее остановила производство из-за вспышки заболеваемости коронавирусом. Эксперты предполагают, что это может увеличить отставание от производственных планов.