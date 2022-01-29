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Шоумен Максим Галкин показал зимний отдых с детьми во дворе замка в деревне Грязь

Шоу-бизнес
Шоумен Максим Галкин показал зимний отдых с детьми во дворе замка в деревне Грязь
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Грязь, 29 января. Шоумен и телеведущий Максим Галкин и народная артистка СССР Алла Пугачева серьезно подходят к вопросу воспитания своих детей. Гарри и Лиза учат языки, музицируют и всесторонне развиваются. При этом не чужды им и простые зимние забавы, знакомые каждому ребенку — катания с горок.

Артист эстрады много времени уделяет своей работе, в связи с чем наследники Галкина зачастую находятся рядом с мамой. Однако он все же находит для детей время в своем напряженном графике.

Так, муж Примадонны посвятил им целый выходной, прошедший у замка в деревне Грязь под эгидой зимних забав. Для этого во дворе была создана импровизированная горка. Нашелся в закромах усадьбы и необходимый инвентарь: санки и ледянка.

«Обожаю такую снежную зиму!» — признался шоумен.

Шоумен Максим Галкин показал зимний отдых с детьми во дворе замка в деревне Грязь
Prt Scr instagram.com / @maxgalkinru

Веселые катания с горки попали на пленку, и получившимся видео Галкин впоследствии поделился в своем Instagram-аккаунте. На его кадрах видно, как весело семья проводит свой выходной.

«Максим — чемпион мира по папам!!!»;

«Какие вы классные родители! Хоть вы и очень занятые люди, но для детей всегда находите время! Браво!»;

«Мне нравятся ваши отношения с детьми», — прокомментировали публикацию фолловеры телеведущего.

Галкин и Пугачева сыграли свадьбу 24 декабря 2011 года. В сентябре 2013 года у них родилась двойня от суррогатной матери: дочь Елизавета и сын Гарри. С 1 сентября 2020 года они учатся в Первой Московской гимназии.

Пугачева практически перестала выходить на сцену, тем не менее она по прежнему пользуется огромной любовью слушателей и неиссякаемым уважением коллег по эстраде. В теплых чувствах к ней ранее призналась певица Лариса Долина.

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Все новости / Шоу-бизнес / Шоумен Максим Галкин показал зимний отдых с детьми во дворе замка в деревне Грязь
дети галкин пугачева
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