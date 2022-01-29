Американская нефтегазовая компания Chevron увеличила общую выручку в 1,7 раза

Сан-Рамоне, 29 января. Общая выручка второй по величине американской нефтегазовой компании Chevron в 2021 году выросла в 1,7 раза и достигла 162,465 млрд долларов, пишет агентство «Прайм».

После провального 2020 года, когда убыток Chevron дошел до 5,543 млрд долларов, компании удалось получить чистую прибыль 15,624 млрд долларов. В пересчете на акцию разводненная прибыль достигла 8,14 доллара. Годом ранее по этому показателю был убыток 2,96 доллара.

Средняя добыча Chevron находилась на уровне 3,099 млн баррелей нефтяного эквивалента в день — это на 0,5% выше значений 2020 года. В сегменте upstream (разведке и добыче) прибыль составила 15,818 млрд долларов. В downstream (переработке и сбыте) прибыль достигла 2,914 млрд долларов.

В 2022 году Chevron может рассчитывать на улучшение результатов, так как средняя стоимость нефти будет составлять чуть меньше 78 долларов за баррель. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на прогнозы 12 крупнейших банков мира.