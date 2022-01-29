Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 января 21:37
21:35
Общество
Труднодиагностируемые патологии легких обнаружили у пациентов после COVID-19
21:34
Весь мир
ООН может прекратить гуманитарную поддержку жителей эфиопского штата Тыграй
21:31
Происшествия
Житель Челябинска увез на буксире чужой автомобиль и сдал его на запчасти
21:20
Весь мир
Рио-де-Жанейро предложили превратить в «криптовалютную столицу Бразилии»
21:00
Видео
«Физкульт-привет». Срыв Медведева, нокаут Харитонова и золото Буртасовой
20:59
Шоу-бизнес
Артист Сумишевский вспомнил подробности гибели супруги
20:57
Экономика
Госдума рассмотрит законопроект об увеличении страховых выплат работникам опасных объектов
20:56
Политика
Токаев подтвердил отрицательное отношение к похвале в свой адрес
20:56
Весь мир
Сомали в очередной раз возобновило избрание Народной палаты парламента
20:49
Общество
Продажи обновленного кроссовера Toyota RAV4 стартовали в Европе
Все новости

Американская нефтегазовая компания Chevron увеличила общую выручку в 1,7 раза

  /   Обновлено: 29 января 2022 20:00
Экономика
Американская нефтегазовая компания Chevron увеличила общую выручку в 1,7 раза
ФБА «Экономика сегодня»

Сан-Рамоне, 29 января. Общая выручка второй по величине американской нефтегазовой компании Chevron в 2021 году выросла в 1,7 раза и достигла 162,465 млрд долларов, пишет агентство «Прайм».

После провального 2020 года, когда убыток Chevron дошел до 5,543 млрд долларов, компании удалось получить чистую прибыль 15,624 млрд долларов. В пересчете на акцию разводненная прибыль достигла 8,14 доллара. Годом ранее по этому показателю был убыток 2,96 доллара.

Средняя добыча Chevron находилась на уровне 3,099 млн баррелей нефтяного эквивалента в день — это на 0,5% выше значений 2020 года. В сегменте upstream (разведке и добыче) прибыль составила 15,818 млрд долларов. В downstream (переработке и сбыте) прибыль достигла 2,914 млрд долларов.

В 2022 году Chevron может рассчитывать на улучшение результатов, так как средняя стоимость нефти будет составлять чуть меньше 78 долларов за баррель. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на прогнозы 12 крупнейших банков мира.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Американская нефтегазовая компания Chevron увеличила общую выручку в 1,7 раза
нефть газ Chevron финансовая отчетность
Комментировать