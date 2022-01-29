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Учения военнослужащих НАТО Winter Camp стартовали в Эстонии

Армия
Учения военнослужащих НАТО Winter Camp стартовали в Эстонии
ФБА «Экономика сегодня»

Таллин, 29 января. Размещенные на территории Эстонии военнослужащие НАТО приступили к проведению ежегодных военных маневров Winter Camp.

Генеральный штаб Сил обороны Эстонии сообщает, что учения боевой группы Североатлантического альянса будут проходить с 29 января по 6 февраля на военном полигоне вблизи города Тапа. В маневрах примут участие около 1,4 тысячи эстонских, французских и британских военнослужащих.

Первый этап Winter Camp включает в себя боевые стрельбы, отработку действий противотанковых расчетов, решение инженерных задач и занятия по патрулированию местности. После этого войска НАТО будут противостоять условному противнику. В этом году особое внимание на учениях уделят ежедневной координации действий между сухопутными и воздушными силами.

Ранее сообщалось, что боевая авиация НАТО отрабатывает возможность использования у границ Союзного государства крылатых ракет, в том числе с ядерными боеголовками. В Белоруссии также заявили, что в последнее время самолеты ВВС США стали чаще появляться у рубежей государства.

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