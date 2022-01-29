Глава МИД Мали призвал Францию уважать суверенитет республики

Бамако, 29 января. Министр иностранных дел Абдулай Диоп призвал французских политиков уважать Мали как суверенное государство. Об этом сообщает RFI.

Поводом для заявления африканского дипломата послужило недавнее выступление главы внешнеполитического ведомства Франции Жан-Ива Ле Дриана, который жестко раскритиковал временное правительство в Бамако.

«Эти неприемлемые оскорбления и слова демонстрируют презрение к нам. Они не являются доказательством величия. В случае необходимости мы готовы расторгнуть оборонный договор с Пятой республикой, так как некоторые его положения противоречат Конституции и суверенитету Мали. В данный момент вывод французского военного контингента из страны не обсуждался, однако если его присутствие будет сочтено противоречащим нашим интересам, мы без колебаний возьмем на себя ответственность. Хочу отметить, что Париж всегда поддерживает перевороты, если они соответствуют его интересам, и категорически осуждает, если это не так», — заявил Диоп.

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Также дипломат подчеркнул, что продление переходного периода необходимо для защиты мирного населения от растущей террористической угрозы. Власти Мали в первую очередь ориентируются на нужды граждан, так как только это позволит провести в стране честные и безопасные выборы, заявил глава МИД.

Ранее аналитики информационного портала Mali Web сообщили, что временные власти Мали ожидают четкого ответа Франции на запрос о пересмотре двусторонних соглашений об обороне. Однако Пятая республика затягивает процесс, что может свидетельствовать о непринятии Парижем желания Бамако выстроить суверенное государство.