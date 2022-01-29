Кличко заявил о готовности взять в руки автомат в случае «войны» с Россией

Киев, 29 января. Киевский мэр Виталий Кличко заявил о готовности взять в руки оружие и пойти с ним против России в случае «войны».

В эфире телеканала «Украина 24» столичный градоначальник рассказал, с каким оружием пойдет на «войну с Россией». По его словам, если дело дойдет до открытого военного конфликта, то он встанет на защиту страны с автоматом в руках. При этом Кличко отметил, что «никто не хочет крови и противостояния».

«Если начнется военная агрессия, я, как бывший солдат, возьму автомат в руки и пойду воевать», — заявил журналистам мэр Киева.

Ранее Кличко сообщил, что городские власти подготовили бомбоубежища для жителей столицы. По его словам, в случае начала войны киевляне смогут укрыться в подвалах и на подземных парковках. Он также отметил, что в украинской столице создадут специальные пункты, где можно будет записаться в подразделения территориальной обороны.

В России неоднократно заявляли, что Москва ни на кого не собирается нападать. В Кремле подчеркивали, что тиражируемые некоторыми западными и украинскими СМИ сообщения о якобы готовящемся «российском вторжении на Украину» являются обычной пропагандой, которая не имеет ничего общего с действительностью.