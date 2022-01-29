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Россиянам дали рекомендации по выбору подержанного авто в 2022 году

Общество
Россиянам дали рекомендации по выбору подержанного авто в 2022 году
Федеральное агентство новостей

Москва, 29 января. Выбирая автомобиль на вторичном рынке, следует отдать предпочтение моделям в возрасте до трех лет, поскольку в большинстве случаев на них еще действует дилерская гарантия, отмечают аналитики «Авито Авто».

Таких авто на рынке становится все меньше. Однако в пределах 500 тысяч рублей до сих пор можно найти экземпляр с оптимальным пробегом и хорошим техническим состоянием в возрасте до десяти лет, считает генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

Аналогичной точки зрения придерживается директор департамента автомобилей с пробегом ГК «АвтоСпецЦентр» Владимир Желобов. Доступные варианты с пробегом от 100 до 120 тысяч километров еще встречаются на рынке. Как правило, это модели брендов из сегмента масс-маркет, например Nissan или Skoda.

Глава «Авилон. Автомобили с пробегом» Николай Баскаков ранее заявил, что продажи автомобилей на вторичном рынке продолжают расти. При этом спрос увеличился в большинстве регионов, лидируют по-прежнему Москва и Московская область.

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