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Чумаков рассказал, как ему удается 14 лет сохранять верность Ковальчук

Шоу-бизнес
Чумаков рассказал, как ему удается 14 лет сохранять верность Ковальчук
Global Look Press  /  Vadim Tarakanov

Москва, 29 января. Музыкант Алексей Чумаков поделился секретом крепких отношений и рассказал о преданности своей жене певице Юлии Ковальчук.

Чумаков и Ковальчук уже 14 лет находятся в отношениях, которые решили зарегистрировать в 2013 году. Певец признался, что он очень чистоплотный и брезгливый, поэтому никогда не изменял свой супруге. Кроме того, он стал ленивым и редко выходит из дома без жены.

«Я же приношу не просто бактерии, я же приношу энергию. И плюс еще публичность: ты можешь просто сходить куда-то встретиться, кто-то берет просто фотографирует. И плюс ко всему мы с Юлей достаточно часто вместе. Даже некогда это бы сделать. Но я думаю, что если бы очень захотеть, можно сделать», — отметил музыкант во время передачи «Секрет на миллион» на НТВ.

Недавно один под подписчиков Ковальчук решил поинтересоваться, как исполнительница борется с усталостью. Певица коротко, но емко поделилась секретом восстановления после напряженных периодов в жизни.

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