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Comedy Club и «Маски-шоу» стали прямыми наследниками традиций режиссера Гайдая

Шоу-бизнес
Comedy Club и «Маски-шоу» стали прямыми наследниками традиций режиссера Гайдая
Федеральное агентство новостей  / 

Советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер, народный артист СССР Леонид Гайдай родился 30 января 1923 года. Всенародную любовь ему принесли такие ленты, как «Пес Барбос и необычный кросс», «Самогонщики», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Не может быть!», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». В день рождения мастера о значимости его творчества в беседе с ФАН рассказал киновед, кинокритик, журналист Александр Шпагин.

Comedy Club и «Маски-шоу» стали прямыми наследниками традиций режиссера Гайдая
ТАСС / Малышев Николай

«Когда праздновалось его, если я не ошибаюсь, 80-летие, его памяти был посвящен выпуск журнала «Искусство кино», где о его творчестве рассуждали и священники, и культурологи, и философы. В его картинах можно находить немереное количество самых различных глубин, которые он, конечно, туда не закладывал. Он не был художником-философом. Он был художником развлекательного жанра. Умный художник! Подлинный юмор должен быть максимально ассоциативен», — сообщил киновед.

Comedy Club и «Маски-шоу» стали прямыми наследниками традиций режиссера Гайдая
Prt Scr youtube.com / Киноконцерн Мосфильм /

Александр Шпагин также указал, кто, на его взгляд, впоследствии стал преемником Леонида Гайдая в самом сложном жанре.

«Чем плохи эксцентрические комедии последних 20 лет, так это тем, что там ничего не узнаваемо. Там условный, гламурный мир. Фактор узнаваемости возник только, наверное, в Comedy Club, который стал прямым наследником традиции Гайдая. Юмор там сильно корреспондируется с социумом и процессами там. Это попадание в метафизику социума. Хотя Comedy Club — скетчевая культура, а у Гайдая была культура эксцентрической комедии, идущая от немых комических лент. Прямыми наследниками Гайдая были и «Маски-шоу» Георгия Делиева, но они были менее социальны. Если соединить «Маски-шоу» и Comedy Club, получается наследие традиций Гайдая. Эта та угарная комедия, которая напрочь ушла в 1970-е годы», — поведал собеседник ФАН.

Comedy Club и «Маски-шоу» стали прямыми наследниками традиций режиссера Гайдая
Prt Scr youtube.com / Comedy Club

В завершение он добавил, что современная отечественная киноиндустрия также внушает ему уверенность в том, что комедия в нашей стране возрождается.

«Если раньше я бы сказал, что Гайдай мертв, его нет, то сегодня я скажу: Гайдай — жив, как Цой — жив! Гайдай жив и будет живым вечно! Он снова с нами. Он реинкарнировал, и я этому очень рад!» — заключил кинокритик.

Comedy Club и «Маски-шоу» стали прямыми наследниками традиций режиссера Гайдая
Prt Scr youtube.com / OyWay

Ранее Александр Шпагин в беседе с ФАН раскрыл секрет успеха легендарной советской актрисы Любови Орловой. По его мнению, своим триумфом артистка обязана эпохе и жанру мюзиклов.

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Все новости / Шоу-бизнес / Comedy Club и «Маски-шоу» стали прямыми наследниками традиций режиссера Гайдая
comedy club леонид гайдай маски-шоу
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