Елизавета Боярская оказалась на самоизоляции с тремя мужчинами

Москва, 29 января. Российская актриса театра и кино Елизавета Боярская показала, как развлекается на карантине со своим супругом Максимом Матвеевым и детьми.

Боярская ранее не сообщала о заражении коронавирусной инфекцией. Однако можно предположить, что заболела вся семья артистки — на самоизоляции находится как сама знаменитость, так и ее супруг с детьми.

В ролике, опубликованном на личной странице Боярской в Instagram, актриса сидит с кружкой чая, а на заднем фоне слышны крики и визги мужчин ее семьи. Сама звезда периодически вздрагивает в кадре, когда звуки становятся слишком громкими.

Prt Scr instagram.com / @lizavetabo

Единственный член семьи Боярской вряд ли заразился — маленькая кошка породы «британская золотая шиншилла» Лилу, безусловно, радуется, что все домочадцы на некоторое количество времени остались дома.

Боярская и Матвеев уже 11 лет счастливы в браке. В начале декабря влюбленные отметили день рождения сына Григория, которому исполнилось три года. 20 декабря артистка также отпраздновала свой личный праздник — 36-летие. Матвеев одним из первых тепло поздравил любимую супругу.