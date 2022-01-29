Экономист Марунич расшифровал провокацию Байдена с разграбленным Киевом

Вашингтон, 29 января. Джо Байден в телефонном разговоре с Зеленским пошел на жесткую провокацию, чувствуя, что украинский гарант «поплыл» и пытается увильнуть от четкого выполнения полученного приказа.

США разыгрывают сложносочиненную партию на Украине, с одной стороны пытаясь надавить на Россию в истории с требованиями по гарантиям безопасности, а с другой — принуждая Киев к выполнению Минских договоренностей. В последнем разговоре с Байденом Зеленский, по всей видимости, действительности пытался «вставить свои пять копеек», как утверждает CNN, но президент США его жестко осадил новой порцией воинственной риторики, больше похожей на угрозу.

Таким мнением с ведущими телеканала NEWSONE поделился экономист, эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич, предположив, что переговоры Киева и Вашингтона на высшем уровне скорее всего были связаны с ситуацией в Донбассе. Это подтверждает, как минимум, одно показательное событие. Несколько дней назад Сергей Лавров официально заявил, что США обещали России заставить Киев выполнить все условия Минских договоренностей. Причем Вашингтон дал это обещание еще в июле в Женеве. Американцы же впервые не опровергли это заявление, тем самым соглашаясь со словами главы МИД РФ. Не исключено, что Джо Байден обсуждал с Зеленским именно этот вопрос, а когда украинский гарант заартачился, пошел на провокацию, пригрозив, что мы, мол, устроим тебе завоевание Киева. Естественно, США этого сделать не могут, но американцы знают, что президента Украины запугать несложно.

Федеральное агентство новостей /

«Зачем Байден это сказал? Мы все прекрасно понимаем, что никакого разграбления Киева не будет, как и вооруженного вторжения в принципе. Ну не будет. Это очень важно. Это была целенаправленная провокация Байдена в первую очередь по отношению к Украине. У Зеленского это поняли, но знаете, как собака — все понимает, а сделать ничего не может. Вот и вся печальная история, куда мы все попали, так как Зеленский руководит нашей страной. Ему уже непосредственный начальник в Белом доме говорит — сделай такие-то шаги по Донбассу. А он в ответ просит не нагнетать обстановку, ибо, мол, инвестиции из Украины бегут, будто не понимает, что нагнетают в том числе и подталкивая его самого к выполнению Минска. Вот терпение и лопнуло. Хотя он сам, возможно, действительно не понимает. На это у него помощники есть», — раскрыл суть провокации США экономист.

Марунич отметил, что в украинском вопросе упрямо тянут на себя одеяло представители Госдепа, вступая уже в открытую конфронтацию с командой Байдена. Пока президент США требует от Зеленского решений по Донбассу, известная всем украинцам Нуланд заявляет с трибуны прямо противоположные вещи, утверждая, что Киев устроит только отредактированный вариант мирных соглашений.

Ранее экономист Михаил Хазин раскрыл секрет необычного ответа США на ультиматум Москвы.