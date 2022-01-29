Тарифы на прокачку российской нефти по территории Белоруссии вырастут с 1 февраля

Минск, 29 января. Власти Белоруссии с 1 февраля меняют тарифы на услуги по транспортировки нефти по своей территории, говорится в постановлении министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) республики.

В числе прочего увеличится стоимость прокачки черного золота из России в третьи страны по системе «Гомельтранснефть Дружба». Тарифы на поставки в направлении Украины и Польши поднимут на 7,4% — до 418,3 и 179,6 рубля соответственно. Эта сумма не учитывает налог на добавленную стоимость.

Экспорт российской нефти в польском направлении, вероятно, снизится из-за нового контракта польской компании Orlen и Saudi Aramco. Таким образом, на рынок, традиционно считавшийся российским, будут поставлять до половины необходимого стране объема.

Минфин России ранее повысил на 1 доллар экспортную пошлину на нефть. Таким образом, стоимость составит 47,7 доллара за тонну.