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Россия начала поставлять Вьетнаму учебно-боевые самолеты Як-130

Армия
Россия начала поставлять Вьетнаму учебно-боевые самолеты Як-130
irkut.com  /  Пресс-служба корпорации «Иркут».

Москва, 29 января. Вьетнам начал получать российские учебно-боевые самолеты (УБС) Як-130, которые заменят чехословацкие L-39.

Источник в оборонно-промышленном комплексе рассказал ТАСС, что речь идет о самолетах, которые были заказаны Вьетнамом еще в 2019 году. В первую партию вошли три УБС, а всего страна намерена получить 12 Як-130.

«Первая партия самолетов Як-130 для Вьетнама была доставлена в конце 2021 года», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что воинские части Восточного военного округа (ВВО) на Курильских островах получили партию усовершенствованных танков Т-80БВ. Новые тяжелые боевые машины оснащены улучшенной газотурбинной силовой установкой.

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россия вьетнам як-130
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