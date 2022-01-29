Россия начала поставлять Вьетнаму учебно-боевые самолеты Як-130

Москва, 29 января. Вьетнам начал получать российские учебно-боевые самолеты (УБС) Як-130, которые заменят чехословацкие L-39.

Источник в оборонно-промышленном комплексе рассказал ТАСС, что речь идет о самолетах, которые были заказаны Вьетнамом еще в 2019 году. В первую партию вошли три УБС, а всего страна намерена получить 12 Як-130.

«Первая партия самолетов Як-130 для Вьетнама была доставлена в конце 2021 года», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что воинские части Восточного военного округа (ВВО) на Курильских островах получили партию усовершенствованных танков Т-80БВ. Новые тяжелые боевые машины оснащены улучшенной газотурбинной силовой установкой.