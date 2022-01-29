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Бравада Зеленского о равной силам НАТО украинской армии насмешила Леонкова

Армия
Бравада Зеленского о равной силам НАТО украинской армии насмешила Леонкова
Prt Scr youtube.com  /  Соловьёв LIVE

Москва, 29 января. Военный эксперт Алексей Леонков назвал некорректным заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что ВСУ можно поставить в один ряд с армиями стран НАТО.

Зеленский недавно заявил, что украинские военнослужащие ничуть не слабее вооруженных сил Североатлантического альянса. По его словам, они имеют богатый опыт ведения боевых действий. Бравада Зеленского о не уступающей по силе войскам НАТО украинской армии насмешила Леонкова, который указал ему на реальную позицию ВСУ в рейтинге сильнейших войск, передает «ПолитЭксперт».

«Я думаю, что это некорректное сравнение. Говорить, что украинская армия — это практики, а НАТО там выеденного яйца не стоит — это неправильное заявление. Страны Альянса участвуют во многих боевых действиях, в отличие от Украины», — объяснил он.

Леонков отметил, что Украина регулярно принимает участие в танковых соревнованиях Strong Europe Tank Challenge, однако ее «лучшие» экипажи демонстрируют там удручающие результаты. Он напомнил, что в рамках маневров военнослужащие из разных стран показывают навыки вождения бронетехники и стрельбы из танковых орудий.

«Если бы она была лучшей, как Зеленский заявляет, то всегда занимала бы первое место или хотя бы входила в тройку стран лидеров. Нет, Киев обычно где-то в районе хвоста», — подытожил аналитик.

Ранее сообщалось, что Украина не в состоянии оснастить собственные войска современным оружием. ВСУ вынуждены довольствоваться списанным вооружением западного производства.

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всу нато леонков
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