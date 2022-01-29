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Экономист Масленников спрогнозировал курс рубля на февраль

  /   Обновлено: 29 января 2022 19:40
Экономика
Экономист Масленников спрогнозировал курс рубля на февраль
Федеральное агентство новостей

Москва, 29 января. Если не последует резкого ухудшения геополитического фона, рубль может колебаться в районе 76–78 единиц за доллар, заявил руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

Курс российской валюты, по его словам, будет колебаться в зависимости от ситуации в информационном поле. Фундаментальных факторов для изменения позиций рубля нет, добавил эксперт в беседе с «Коммерсантом».

Что касается нефти, то цены в феврале будут находиться на уровне 80 долларов за баррель североморской марки Brent. Прогнозы по глобальному спросу неконкретные. При этом экономист отметил, что не верит в котировки на уровне 100–150 долларов за «бочку».

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин ранее сообщил, что рубль усилит позиции, если наладятся отношения между РФ и Западом. В целом нацвалюта будет укрепляться. На это повлияет грядущее заседание Банка России.

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