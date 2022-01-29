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Стоимость элитной недвижимости в Дубае растет с рекордной скоростью

Экономика
Стоимость элитной недвижимости в Дубае растет с рекордной скоростью
wikipedia.org  /  ianpudsey / CC BY 3.0

Дубай, 29 января. Стоимость среднего объекта на рынке недвижимости Дубая превысила 1,25 миллиона долларов. Такие результаты были зафиксированы в последнем квартале прошедшего года, сообщает портал Prian.ru.

Жилье в дорогих кварталах крупнейшего города ОАЭ выросло в цене на 41% в сравнении с показателями предыдущего квартала. Позитивную динамику эксперты объясняют восстановлением мировой экономики от последствий пандемии коронавируса.

Несмотря на стремительный рост цен, спрос также увеличивается. За указанный период было продано 5205 квартир и 552 виллы (плюс 5,27%).

Дубай ранее стал площадкой для испытания летающего автомобиля, экспериментальный образец которого представила британская компания Bellwether Industries. «Гиперкар» Volar передвигался в воздухе на высоте четырех метров.

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