Стоимость элитной недвижимости в Дубае растет с рекордной скоростью

Дубай, 29 января. Стоимость среднего объекта на рынке недвижимости Дубая превысила 1,25 миллиона долларов. Такие результаты были зафиксированы в последнем квартале прошедшего года, сообщает портал Prian.ru.

Жилье в дорогих кварталах крупнейшего города ОАЭ выросло в цене на 41% в сравнении с показателями предыдущего квартала. Позитивную динамику эксперты объясняют восстановлением мировой экономики от последствий пандемии коронавируса.

Несмотря на стремительный рост цен, спрос также увеличивается. За указанный период было продано 5205 квартир и 552 виллы (плюс 5,27%).

Дубай ранее стал площадкой для испытания летающего автомобиля, экспериментальный образец которого представила британская компания Bellwether Industries. «Гиперкар» Volar передвигался в воздухе на высоте четырех метров.