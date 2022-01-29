Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 января 20:06
20:06
Экономика
Toyota продолжает сохранять первенство по продажам среди мировых автопроизводителей
20:04
Шоу-бизнес
Шоумен Максим Галкин показал зимний отдых с детьми во дворе замка в деревне Грязь
20:02
Общество
Тяжелый онкобольной справился с COVID-19 в Нижнем Новгороде
20:02
Весь мир
Глава МИД Мали призвал Францию уважать суверенитет республики
20:00
Экономика
Американская нефтегазовая компания Chevron увеличила общую выручку в 1,7 раза
20:00
Армия
Учения военнослужащих НАТО Winter Camp стартовали в Эстонии
20:00
Видео
В столице проходит фестиваль снежных и ледяных скульптур «Снег и лед в Москве»
19:57
Армия
Кличко заявил о готовности взять в руки автомат в случае «войны» с Россией
19:57
Общество
Ученые Университета Пенсильвании предупредили об опасности спиртного для худых людей
19:55
Общество
Россиянам дали рекомендации по выбору подержанного авто в 2022 году
Все новости

Mali Actu: Санкции ЭКОВАС угрожают хлопковой промышленности Мали

Весь мир
Mali Actu: Санкции ЭКОВАС угрожают хлопковой промышленности Мали
wikipedia.org  /  Public Domain

Бамако, 29 января. Валовой внутренний продукт Мали может потерять 15% из-за санкций Экономического сообщества стран Западной Африки, которые ограничивают экспорт хлопка. Об этом сообщает Mali Actu.

«Район Сикассо, находящийся на юге страны, менее всего пострадал от действий джихадистов. Именно в нем сосредоточены 2/3 хлопковых плантаций всей республики. В этом секторе Мали стала крупнейшим производителем Африки, опередив Бенин, Кот-д’Ивуар и Буркина-Фасо.

Санкции ЭКОВАС угрожают Бамако, так как 98% своей продукции она отправляет на экспорт. По данным аналитиков, до введения ограничительных мер государство успело отправить только треть урожая. Что будет с остальными заготовками — неизвестно. Их хранение на территории Мали приведет к падению цен в следующем сезоне», — написано в материале издания.

Ранее представители турецкой партии Vatan осудили Экономическое сообщество стран Западной Африки за введение санкций против Мали. Политики считают резолюции ЭКОВАС необоснованной мерой, которая больше похожа на «военную блокаду».

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Mali Actu: Санкции ЭКОВАС угрожают хлопковой промышленности Мали
африка мали
Комментировать