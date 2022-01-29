Mali Actu: Санкции ЭКОВАС угрожают хлопковой промышленности Мали

Бамако, 29 января. Валовой внутренний продукт Мали может потерять 15% из-за санкций Экономического сообщества стран Западной Африки, которые ограничивают экспорт хлопка. Об этом сообщает Mali Actu.

«Район Сикассо, находящийся на юге страны, менее всего пострадал от действий джихадистов. Именно в нем сосредоточены 2/3 хлопковых плантаций всей республики. В этом секторе Мали стала крупнейшим производителем Африки, опередив Бенин, Кот-д’Ивуар и Буркина-Фасо.

Санкции ЭКОВАС угрожают Бамако, так как 98% своей продукции она отправляет на экспорт. По данным аналитиков, до введения ограничительных мер государство успело отправить только треть урожая. Что будет с остальными заготовками — неизвестно. Их хранение на территории Мали приведет к падению цен в следующем сезоне», — написано в материале издания.