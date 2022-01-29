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Певица Юлия Ковальчук поделилась секретом борьбы с усталостью

Шоу-бизнес
Певица Юлия Ковальчук поделилась секретом борьбы с усталостью
Global Look Press  /  Lev Ilyin/Global Look Press

Москва, 29 января. Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук рассказала поклонникам, как предпочитает отдыхать.

Ковальчук запустила серию ответов на вопросы в своем блоге. Фолловеры спросили все, что их могло заинтересовать — от моды и красоты до личных отношений.

Один под подписчиков решил поинтересоваться, как исполнительница борется с усталостью. Ковальчук коротко, но емко поделилась секретом восстановления после напряженных периодов в жизни.

«Часто вспоминаю, как наши бабушки и дедушки без цивилизованных туалетов, газа и всех благ живут счастливее нас. Но иногда делаю паузы, ложусь и читаю», — ответила бывшая солистка поп-группы «Блестящие» в Stories в своем Instagram-аккаунте.

Певица Юлия Ковальчук поделилась секретом борьбы с усталостью
Prt Scr instagram.com / @juliakovalchuk

Также Ковальчук рассказала, как в 39 лет ей удается выглядеть молодо и сохранять отличную физическую форму. Артистка призналась, что никакого секретного рецепта нет. В поддержании формы ей помогают регулярные занятия спортом и контроль калорий.

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