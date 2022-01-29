Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 января 20:07
20:04
Шоу-бизнес
Шоумен Максим Галкин показал зимний отдых с детьми во дворе замка в деревне Грязь
20:02
Общество
Тяжелый онкобольной справился с COVID-19 в Нижнем Новгороде
20:02
Весь мир
Глава МИД Мали призвал Францию уважать суверенитет республики
20:00
Экономика
Американская нефтегазовая компания Chevron увеличила общую выручку в 1,7 раза
20:00
Армия
Учения военнослужащих НАТО Winter Camp стартовали в Эстонии
20:00
Видео
В столице проходит фестиваль снежных и ледяных скульптур «Снег и лед в Москве»
19:57
Армия
Кличко заявил о готовности взять в руки автомат в случае «войны» с Россией
19:57
Общество
Ученые Университета Пенсильвании предупредили об опасности спиртного для худых людей
19:55
Общество
Россиянам дали рекомендации по выбору подержанного авто в 2022 году
19:54
Шоу-бизнес
Чумаков рассказал, как ему удается 14 лет сохранять верность Ковальчук
Все новости

Экспорт российского газа в Словакию демонстрирует постепенный рост

  /   Обновлено: 29 января 2022 19:33
Экономика
Экспорт российского газа в Словакию демонстрирует постепенный рост
ФБА «Экономика сегодня»

Братислава, 29 января. Словакия начала постепенное наращивание поставок российского газа. Заявление местного газотранспортного оператора Eustream приводит ТАСС.

Импорт топлива из России ранее упал более чем в два раза. Однако в последние несколько дней отмечается увеличение объемов поставки.

«Прокачка российского газа в Словакию через нашу газораспределительную станцию в городе Вильке-Капушаны на границе с Украиной с 31 декабря 2021 года сократилась более чем два раза, несмотря на определенное увеличение в последние четыре дня. Поток газа (из РФ — Прим. ред.) продолжает оставаться значительно меньшим, чем позволяют наши операционные мощности», — указано в сообщении.

Снижение поставок газа в европейском направлении было вызвано скачком цен. На этом фоне странам региона было выгоднее качать топливо из ПХГ, чем покупать его по текущим ценам.

Тем временем «Газпром» не отреагировал на просьбу польского концерна PGNiG о снижении тариф, рассказал эксперт по энергетике Валентин Землянский.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Экспорт российского газа в Словакию демонстрирует постепенный рост
газ словакия поставки газа россия и словакия
Комментировать