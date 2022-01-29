Экспорт российского газа в Словакию демонстрирует постепенный рост

Братислава, 29 января. Словакия начала постепенное наращивание поставок российского газа. Заявление местного газотранспортного оператора Eustream приводит ТАСС.

Импорт топлива из России ранее упал более чем в два раза. Однако в последние несколько дней отмечается увеличение объемов поставки.

«Прокачка российского газа в Словакию через нашу газораспределительную станцию в городе Вильке-Капушаны на границе с Украиной с 31 декабря 2021 года сократилась более чем два раза, несмотря на определенное увеличение в последние четыре дня. Поток газа (из РФ — Прим. ред.) продолжает оставаться значительно меньшим, чем позволяют наши операционные мощности», — указано в сообщении.

Снижение поставок газа в европейском направлении было вызвано скачком цен. На этом фоне странам региона было выгоднее качать топливо из ПХГ, чем покупать его по текущим ценам.

Тем временем «Газпром» не отреагировал на просьбу польского концерна PGNiG о снижении тариф, рассказал эксперт по энергетике Валентин Землянский.