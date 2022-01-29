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ФХР обнародовала имя капитана сборной России на ОИ в Пекине

  /   Обновлено: 29 января 2022 19:30
Спорт
ФХР обнародовала имя капитана сборной России на ОИ в Пекине
ИА «Народные новости».  /  Александра Шарова

Пекин, 29 января. Федерация хоккея России (ФХР) назвала имя капитана национальной команды на Олимпийских играх 2022 года.

Пресс-служба ФХР сообщила на официальном сайте, что нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев будет капитаном сборной России на предстоящей пекинской Олимпиаде. Его ассистентами станут Никита Нестеров, Сергей Андронов, а также Егор Яковлев.

Хоккейный турнир в рамках Олимпиады 2022 года стартует 9 февраля. В нем примут участие 12 национальных команд. Сборная России выступит в группе B. Соперниками команды Алексея Жамнова станут чехи, датчане и швейцарцы. Игроки клубов НХЛ не смогут принять участие в ОИ-2022.

Ранее КХЛ приняла решение не проводить оставшиеся матчи регулярного чемпионата во время олимпийской паузы. Календарь игр будет представлен после 10 февраля.

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