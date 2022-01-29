Глава МИД Украины Кулеба сравнил работу государственной дипломатии с гаджетом

Киев, 29 января. Современная украинская дипломатия на скорости решает задачи, при этом сохраняет «незыблемый вид» как смартфон. С таким мнением выступил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

Дипломат прокомментировал новую стратегию Киева по «противодействию» Москве. В последнее время на Западе участилась риторика об «агрессивных действиях» России. РФ неоднократно подчеркивала, что не собирается ни на кого «нападать». Кулеба в колонке для издания «НВ» сравнил украинскую дипломатическую деятельность с гаджетом.

«О’кей, на смену "челночной дипломатии" запустится сетевая дипломатия с центром в Киеве. Она предполагает интенсивное согласование позиций партнеров в рамках международной коалиции по сдерживанию России, тесную координацию с Украиной до и после контактов с россиянами», — написал глава МИД.

Ранее журналист Владимир Кацман раскрыл правду об отношениях Москвы и Киева. Украина за счет риторики об «агрессии» на деле скрывает связи, которые существуют между сторонами, уверен он.