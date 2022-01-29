Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 января 20:06
20:04
Шоу-бизнес
Шоумен Максим Галкин показал зимний отдых с детьми во дворе замка в деревне Грязь
20:02
Общество
Тяжелый онкобольной справился с COVID-19 в Нижнем Новгороде
20:02
Весь мир
Глава МИД Мали призвал Францию уважать суверенитет республики
20:00
Экономика
Американская нефтегазовая компания Chevron увеличила общую выручку в 1,7 раза
20:00
Армия
Учения военнослужащих НАТО Winter Camp стартовали в Эстонии
20:00
Видео
В столице проходит фестиваль снежных и ледяных скульптур «Снег и лед в Москве»
19:57
Армия
Кличко заявил о готовности взять в руки автомат в случае «войны» с Россией
19:57
Общество
Ученые Университета Пенсильвании предупредили об опасности спиртного для худых людей
19:55
Общество
Россиянам дали рекомендации по выбору подержанного авто в 2022 году
19:54
Шоу-бизнес
Чумаков рассказал, как ему удается 14 лет сохранять верность Ковальчук
Все новости

Холли Берри сообщила о помолвке с артистом Ваном Хантом

  /   Обновлено: 29 января 2022 19:28
Шоу-бизнес
Холли Берри сообщила о помолвке с артистом Ваном Хантом
Global Look Press  /  BURT HARRIS/Keystone Press Agency

Вашингтон, 29 января. Исполнительница роли женщины-кошки Холли Берри рассказала поклонникам радостную новость. Артистка готова вступить в брак со своим новым возлюбленным, певцом Ваном Хантом.

Берри отметила, что ее нынешние романтические отношения сильно отличаются от предыдущих. В этот раз знаменитость действительно уверена в прочности союза. Актриса отметила, что церемонию помолвки для нее с Хантом провел ее наследник Масео.

Местом «церемонии» оказался задний ряд их автомобиля. Звезда растрогалась от осознания того, что Масео одобрил ее выбор нового спутника жизни. Берри отметила, что момент помолвки был крайне важным для каждого члена ее семьи — Ван Хант также едва ли не расплакался после произошедшего.

«Я действительно верю, что нашла своего человека», — цитирует ее OK!

Актриса воспитывает двоих детей от разных мужчин. Старшей дочери Берри Нале Обри 13 лет, а младшему наследнику Масео всего лишь восемь. Артистка большое количество внимания уделяет мнению детей, ей важно, чтобы их взгляды во многом совпадали.

Берри ранее ввела поклонников в заблуждение романтическим постом в Instagram. Подписчики, неверно истолковав двусмысленное заявление актрисы, бросились поздравлять ее с замужеством. Позже Берри отшутилась в социальной сети и объяснила, что ее публикация была неверно истолкована.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Холли Берри сообщила о помолвке с артистом Ваном Хантом
актриса помолвка холли берри
Комментировать