Холли Берри сообщила о помолвке с артистом Ваном Хантом

Вашингтон, 29 января. Исполнительница роли женщины-кошки Холли Берри рассказала поклонникам радостную новость. Артистка готова вступить в брак со своим новым возлюбленным, певцом Ваном Хантом.

Берри отметила, что ее нынешние романтические отношения сильно отличаются от предыдущих. В этот раз знаменитость действительно уверена в прочности союза. Актриса отметила, что церемонию помолвки для нее с Хантом провел ее наследник Масео.

Местом «церемонии» оказался задний ряд их автомобиля. Звезда растрогалась от осознания того, что Масео одобрил ее выбор нового спутника жизни. Берри отметила, что момент помолвки был крайне важным для каждого члена ее семьи — Ван Хант также едва ли не расплакался после произошедшего.

«Я действительно верю, что нашла своего человека», — цитирует ее OK!

Актриса воспитывает двоих детей от разных мужчин. Старшей дочери Берри Нале Обри 13 лет, а младшему наследнику Масео всего лишь восемь. Артистка большое количество внимания уделяет мнению детей, ей важно, чтобы их взгляды во многом совпадали.

Берри ранее ввела поклонников в заблуждение романтическим постом в Instagram. Подписчики, неверно истолковав двусмысленное заявление актрисы, бросились поздравлять ее с замужеством. Позже Берри отшутилась в социальной сети и объяснила, что ее публикация была неверно истолкована.