Лондон, 29 января. Читатели Daily Mail встали на защиту России после кибератаки на стекольную компанию.

Ранее крупнейшая британская стекольная компания Safestyle UK сообщила, что подверглась атаке вымогателей, пишет «ПолитРоссия». По данным предприятия, хакеры якобы украли данные о 400 000 клиентов и пригрозили продать сведения в даркнете, если фирма не заплатит 4 миллиона фунтов стерлингов в биткоинах. Авторы Daily Mail уверены, что за всем этим стоят «русские хакеры».

Читатели издания подняли на смех журналистов за такую версию. Как отмечают комментаторы, никаких доказательств причастности России к инциденту нет, но всегда проще обвинить во всем русских, чем реально разбираться в ситуации, если таковая вообще имела место.

«Единственное, чего не хочет российское правительство, – это безопасных окон», — пишет один из читателей.

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Британцы оставили под статьей немало ироничных комментариев.

«Если вы думаете, что ваши стеклопакеты шпионят за вами, то русские – это наименьшая из ваших забот», — с сарказмом отмечает юзер.

«Лол. Что они собираются делать? Дважды застеклить нас до смерти? Хаха», — заключает комментатор.

Ранее IT-специалист Анна Михайлова предупредила, что подключение USB-устройств неизвестного происхождения может оказаться фатальной ошибкой для пользователей ПК.