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Возведение 300 тысяч единиц жилья приостановлено в Ливии с 2011 года

Весь мир
Возведение 300 тысяч единиц жилья приостановлено в Ливии с 2011 года
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов, Альгирдас Микульскис

Триполи, 29 января. С 2011 года в Ливии приостановлено строительство около 300 тысяч единиц жилья. Об этом сообщило информационное агентство Al Jamahirya со ссылкой на источник в Управлении жилищно-коммунального хозяйства.

По словам чиновника, еще 12 лет назад полным ходом шла реализация проектов в различных городах страны. Крупнейшим из них считался комплекс на 20 тыс. квартир в районе Ганфуда, расположенном на окраине Бенгази. Его возводила китайская корпорация CSCEC.

Однако с началом революционных событий сооружение новостроек заморозили. Позже частные ливийские компании построили почти 80 тысяч единиц жилья. Сделали они это с нуля, хотя могли завершить уже начатые проекты.

Источник уверен, что разобраться со стоящими годами недостроями возможно. Для этого необходимо урегулировать вопросы с иностранными подрядчиками, покинувшими страну. Завершение проектов, приостановленных с 2011 года, устранит жилищный кризис, снизит цены на недвижимость и обеспечит 100 тысяч рабочих мест в течение 4 лет, считает чиновник.

Переговоры ливийского руководства с зарубежными властями относительно возвращения компаний в страну велись несколько месяцев. Помощи в реализации инфраструктурных проектов просили и в России. Однако ныне нелегитимное Правительство национального единства (ПНЕ) смогло добиться только заключения соглашений с Египтом относительно отправки трудовых мигрантов.

Между тем простой строительства угрожает жизни местного населения. В начале января пользователи социальных сетей опубликовали видео, на котором зафиксировано падение башенного крана на недостроенный небоскреб. Инцидент произошел в одном из кварталов на севере Триполи, возведение которого уже много лет заморожено.

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