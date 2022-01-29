Фолловеры Ольги Бузовой сравнили ее с комичной Анастасией Волочковой

Москва, 29 января. Телеведущая Ольга Бузова и артист Михаил Галустян устроили зажигательные танцы у бассейна в Африке. Пользователи Сети такое поведение звезды не оценили, отметив пристрастие певицы к купальникам — совсем как у балерины Анастасии Волочковой.

Бузова прилетела в жаркую страну, чтобы продолжить работу над съемками второго сезона проекта «Звезды в Африке». Перед возвращением аврального режима знаменитость решила как следует отдохнуть и набраться сил. Накануне она купалась в Атлантическом океане, а затем повеселилась в компании соведущего Галустяна.

Кадры видео, опубликованного в Instagram, показывают, как Бузова в купальнике танцует возле бассейна. Вместо базовых движений артистка решила удивить поклонников смешными движениями. В это время рядом с ней веселился Галустян. Натанцевавшись, звезды прыгнули в бассейн с холодной водой.

Prt Scr instagram.com / @buzova86

Далеко не все поклонники звезды оценили такое ее развлечение. Некоторые отметили, что танцами «крабиком» певица стала напоминать Волочкову, которая словно не может жить без фото в купальнике.

«Господи, до чего же несуразная бабища»; «На саранчу похожа. Она также двигается», — оставили комментарии фолловеры.

Напомним, новый сезон шоу «Звезды в Африке» выйдет весной на канале ТНТ. Продюсеры оставили прежних ведущих — Галустяна и Бузову. Участники проекта будут проходить разные испытания и постараются выжить в непростых условиях.