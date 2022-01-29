Жертвы аварии с проткнутым насквозь авто в Находке сбежали с места ДТП

Необычное ДТП произошло в Приморском крае. Там ДТП обернулось побегом подозреваемых в преступлении.

Вечером 28 января в Находке автомобиль врезался в ограждение. Удар был настолько сильным, что леера пронзили машину насквозь. Свидетели утверждают, что скорость машины была примерно 120 км/ч.

Передняя часть машины оказалась полностью искорежена, пассажиры чудом остались в живых. Но вместо того, чтобы вызвать экстренные службы, они в спешно покинули место аварии.

«Леер через всю машину прошел, вылез с другой стороны. На нем номер остался. Говорят, что-то схватили и побежали. Все как будто живы. Хотя сложно сказать при таком ударе. После такого удара странно, что вообще кто-то смог убежать. Еще и прихватив что-то с собой. Зрелище, конечно, жуткое», — находится в замешательстве один из очевидцев.

По словам одного из свидетелей, во время побега пассажиры забрали из салона какую-то большую ячейку, багаж. Местные жители предположили, что неизвестные совершили незаконную операцию.

«Похоже машину угнали. Еще какие-то действия противоправные были, раз убежали», — считает мужчина.

На данный момент обстоятельства ДТП и личности беглецов устанавливают правоохранительные органы.