Почти половина россиян сократила расходы за последние три месяца

Москва, 29 января. Собственные расходы за последние три месяца сократила почти половина россиян. При этом менее трети респондентов отметили, что увеличили траты, следует из исследования аналитического центра университета «Синергия».

Таким образом, 48% граждан стали больше экономить, 20% увеличили расходы, 24% опрошенных не изменили свое финансовое положение, а 8% затруднились ответить. Согласно опросу, 31% россиян устраивает их текущее финансовое положение, остальные 69% указали, что им не хватает целой ежемесячной зарплаты для полноценной жизни.

Чтобы решить свои финансовые проблемы, каждый четвертый респондент подрабатывает или работает сверхурочно. Еще 15% оформляют потребительские кредиты и кредитные карты, 9% берут деньги в долг у родственников и друзей, а еще 4% инвестируют.

Тем временем зарплаты бюджетников планируют уравнять во всех регионах. С такой инициативой выступило правительство. Размеры доходов у сотрудников организаций, по данным экспертов, отличаются в несколько раз.