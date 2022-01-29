Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 января 20:06
20:04
Шоу-бизнес
Шоумен Максим Галкин показал зимний отдых с детьми во дворе замка в деревне Грязь
20:02
Общество
Тяжелый онкобольной справился с COVID-19 в Нижнем Новгороде
20:02
Весь мир
Глава МИД Мали призвал Францию уважать суверенитет республики
20:00
Экономика
Американская нефтегазовая компания Chevron увеличила общую выручку в 1,7 раза
20:00
Армия
Учения военнослужащих НАТО Winter Camp стартовали в Эстонии
20:00
Видео
В столице проходит фестиваль снежных и ледяных скульптур «Снег и лед в Москве»
19:57
Армия
Кличко заявил о готовности взять в руки автомат в случае «войны» с Россией
19:57
Общество
Ученые Университета Пенсильвании предупредили об опасности спиртного для худых людей
19:55
Общество
Россиянам дали рекомендации по выбору подержанного авто в 2022 году
19:54
Шоу-бизнес
Чумаков рассказал, как ему удается 14 лет сохранять верность Ковальчук
Все новости

Почти половина россиян сократила расходы за последние три месяца

Общество
Почти половина россиян сократила расходы за последние три месяца
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 29 января. Собственные расходы за последние три месяца сократила почти половина россиян. При этом менее трети респондентов отметили, что увеличили траты, следует из исследования аналитического центра университета «Синергия».

Таким образом, 48% граждан стали больше экономить, 20% увеличили расходы, 24% опрошенных не изменили свое финансовое положение, а 8% затруднились ответить. Согласно опросу, 31% россиян устраивает их текущее финансовое положение, остальные 69% указали, что им не хватает целой ежемесячной зарплаты для полноценной жизни.

Чтобы решить свои финансовые проблемы, каждый четвертый респондент подрабатывает или работает сверхурочно. Еще 15% оформляют потребительские кредиты и кредитные карты, 9% берут деньги в долг у родственников и друзей, а еще 4% инвестируют.

Тем временем зарплаты бюджетников планируют уравнять во всех регионах. С такой инициативой выступило правительство. Размеры доходов у сотрудников организаций, по данным экспертов, отличаются в несколько раз.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Почти половина россиян сократила расходы за последние три месяца
опрос траты расходы экономия
Комментировать