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Лидер ХДС Мерц призвал не отключать Россию от SWIFT, чтобы не сделать хуже Евросоюзу

Политика
Лидер ХДС Мерц призвал не отключать Россию от SWIFT, чтобы не сделать хуже Евросоюзу
Prt Scr youtube.com

Берлин, 29 января. Председатель немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц предостерег Евросоюз от блокировки России в международной платежной системе SWIFT.

Как заявил депутат, таким образом Евросоюз лишь навредит и сделает хуже самому себе. Мерц подчеркнул, что отключение РФ грозит крушением всей системы и возможным переходом на китайский аналог.

Также он назвал ошибкой попытку подписать с Украиной соглашение об ассоциации, которое нарушает торговые договоренности между Москвой и Киевом. Мерц призвал уважительно относиться к договоренностям стран, так как они могут иметь обязательства перед другими экономическими зонами.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Германия в очередной раз отказала Киеву в поставках вооружения. По его словам, ФРГ стоило бы помогать Украине с оружием, когда страна действительно нуждается в подобной помощи.

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