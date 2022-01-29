Лидер ХДС Мерц призвал не отключать Россию от SWIFT, чтобы не сделать хуже Евросоюзу

Берлин, 29 января. Председатель немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц предостерег Евросоюз от блокировки России в международной платежной системе SWIFT.

Как заявил депутат, таким образом Евросоюз лишь навредит и сделает хуже самому себе. Мерц подчеркнул, что отключение РФ грозит крушением всей системы и возможным переходом на китайский аналог.

Также он назвал ошибкой попытку подписать с Украиной соглашение об ассоциации, которое нарушает торговые договоренности между Москвой и Киевом. Мерц призвал уважительно относиться к договоренностям стран, так как они могут иметь обязательства перед другими экономическими зонами.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Германия в очередной раз отказала Киеву в поставках вооружения. По его словам, ФРГ стоило бы помогать Украине с оружием, когда страна действительно нуждается в подобной помощи.