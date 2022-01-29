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Куклачев вспомнил, как Брежнев поцеловал его в ложе цирка

Общество
Куклачев вспомнил, как Брежнев поцеловал его в ложе цирка
Global Look Press  /  Zamir Usmanov

Москва, 29 января. Дрессировщик кошек Юрий Куклачев рассказал о встрече с генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым после циркового представления.

Куклачев поделился впечатлениями от общения с Брежневым в 1973 году. Когда генсек увидел его представление, то начал ходить в цирк каждый десять дней. Государственный деятель был в восторге от увиденного на сцене.

«Он получал истинное удовольствие. Как-то Леонид Ильич вызвал меня в ложу, и говорит: «Сынок». Такой восторженный, такие добрые глаза, такие большие брови. Он как меня поцелует прямо в губы от радости, и говорит: «Я еще никогда так не смеялся!» И потом приносит мне фарфоровую фигурку «Кот и повар»», — вспомнил Куклачев в интервью РИА Новости.

Создатель Театра кошек отметил, что «Кот и повар» — это название одной из его антреприз. На протяжении многих лет это представление было популярно во всем мире.

Куклачев также рассказал, что ему повезло получить подарки от многих известных деятелей. Так, после антрепризы в 1976 году его пригласил в гости на обед премьер-министр Канады, которому очень понравилось представление клоуна из СССР.

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